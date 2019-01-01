Артемий Лебедев поддержал закон о надежном Интернете
Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что поддерживает закон о надежном Рунете, который неделю назад подписал президент России Владимир Путин.
Он сообщил, что не стоит называть документ законом об изоляции Рунета. По его словам, такие меры помогут обеспечить автономную работу сети в случае глобальной проблемы. Лебедев сообщил, что такие меры были разработаны «умным человеком». Кроме того, он отметил, что закон позволит «подстелить соломку», если «подует ветер и нам придется упасть».
В начале мая президент России Владимир Путин подписал закон о надежном интернете. Документ должен обеспечить надежную работу российского сегмента интернета в случае отключения от Глобальной сети. В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже при условии возникновения угрозы устойчивой работе интернета.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть суммы, которая была выделена на исполнение законопроекта о суверенном интернете в России. По его словам, деньги пойдут на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.
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