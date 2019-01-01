Артемий Лебедев поддержал закон о надежном Интернете

Он сообщил, что не стоит называть документ законом об изоляции Рунета. По его словам, такие меры помогут обеспечить автономную работу сети в случае глобальной проблемы. Лебедев сообщил, что такие меры были разработаны «умным человеком». Кроме того, он отметил, что закон позволит «подстелить соломку», если «подует ветер и нам придется упасть».

В начале мая президент России Владимир Путин подписал закон о надежном интернете. Документ должен обеспечить надежную работу российского сегмента интернета в случае отключения от Глобальной сети. В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже при условии возникновения угрозы устойчивой работе интернета.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть суммы, которая была выделена на исполнение законопроекта о суверенном интернете в России. По его словам, деньги пойдут на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.

