Артемий Лебедев извинился перед женой Навального за фейк
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения супруге оппозиционера Алексея Навального Юлии за публикацию фейковой информации о ее немецком гражданстве в своём Telegram-канале.
«Дорогая Юлия Навальная! Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня - не мои полемические приемы», - написал Лебедев.
Он признал, что «поторопился и запостил фейк» до обсуждения подлинности документа о немецком гражданстве Навальной с экспертами. Лебедев также отметил, что не стесняется своих ошибок и готов их признавать.
Накануне блогер разместил фото «удостоверения» личности Юлии Навальной, в котором указано, что она якобы является гражданкой Германии.
Напомним, 22 февраля Юлия Навальная вернулась в Россию из Германии, куда она отправилась 10 февраля с частным визитом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
- На Украине в больнице произошел взрыв
- В Москве проходит акция в память Бориса Немцова
- Артемий Лебедев извинился перед женой Навального за фейк
- СМИ назвали колонию, куда отправят Навального
- Шойгу и глава минобороны Армении по телефону обсудили обстановку в регионе и Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru