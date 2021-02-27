Артемий Лебедев извинился перед женой Навального за фейк

«Дорогая Юлия Навальная! Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня - не мои полемические приемы», - написал Лебедев.

Он признал, что «поторопился и запостил фейк» до обсуждения подлинности документа о немецком гражданстве Навальной с экспертами. Лебедев также отметил, что не стесняется своих ошибок и готов их признавать.

Накануне блогер разместил фото «удостоверения» личности Юлии Навальной, в котором указано, что она якобы является гражданкой Германии.

Напомним, 22 февраля Юлия Навальная вернулась в Россию из Германии, куда она отправилась 10 февраля с частным визитом.

