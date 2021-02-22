Жена Навального Юлия вернулась в Россию

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Россию из Германии, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что Навальная прибыла рейсом из Франкфурта в один из столичных аэропортов. Детей, Дарьи и Захара, с ней не было, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Юлия Навальная отказалась общаться с журналистами, встретившими ее по прибытии.

Навальная прибыла в Германию 10 февраля. По данным СМИ, супруга российского оппозиционера улетала на частную встречу.

