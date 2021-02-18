Юлия Навальная заявила, что не собирается заниматься общественной деятельностью
Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия заявила, что не собирается заниматься общественной деятельностью. По ее словам, «намного интереснее быть женой политика».
Об этом она рассказала в интервью Harper’s Bazaar.
Юлия Навальная также рассказала, что ей нравится то, чем занимается ее муж и что она считает ее правильной.
«Бывает немножко страшно, после августа — чаще. Но он не отступает, и я не буду», —сказала жена оппозиционера.
Ранее Алексей Навальный, находящийся в СИЗО «Матросская тишина» по делу «Ив Роше», разместил у себя в Instagram личное сообщение, посвященное жене. Он признался ей в любви, заявив, что «шутит шутки» в суде ради того, чтобы она «смеялась в первом ряду».
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