Юлия Навальная заявила, что не собирается заниматься общественной деятельностью

Юлия Навальная также рассказала, что ей нравится то, чем занимается ее муж и что она считает ее правильной.

«Бывает немножко страшно, после августа — чаще. Но он не отступает, и я не буду», —сказала жена оппозиционера.

Ранее Алексей Навальный, находящийся в СИЗО «Матросская тишина» по делу «Ив Роше», разместил у себя в Instagram личное сообщение, посвященное жене. Он признался ей в любви, заявив, что «шутит шутки» в суде ради того, чтобы она «смеялась в первом ряду».



