Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым
Дизайнер Артемий Лебедев в своём Telegram-канале заявил, что посетил Чечню, где получил диплом финалиста за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного.
По его словам, в ходе поездки он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него прощения.
«Извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему всё, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться», — написал Лебедев.
Дизайнер добавил, что всегда уважал Кадырова и часто хвалил за решения, которые он принимал, «хотя в России это и не модно».
Ранее правительство Украины передало активы российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве в управление государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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