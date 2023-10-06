Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым

По его словам, в ходе поездки он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него прощения.

«Извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему всё, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться», — написал Лебедев.

Дизайнер добавил, что всегда уважал Кадырова и часто хвалил за решения, которые он принимал, «хотя в России это и не модно».

Ранее правительство Украины передало активы российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве в управление государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».