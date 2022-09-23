Трунов: Повестка должна быть вручена исключительно лично в руки призывнику
Президент Союза адвокатов России отметил, что повестка по закону должна быть доставлено лично гражданину под подпись.
Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН объяснил, что нельзя говорить об уклонении от службы, если человек не получил повестку на руки.
«Если на руки не была получена повестка и не была поставлена подпись, это не является уклонением, потому что у нас порядок регламентирован постановлением правительства, как вручает повестка. Повестка под роспись, корешок отправляется, корешок является основанием для привлечения к ответственности, в зависимости от того, как долго человек скрывается, первый ли это раз, есть ли основания – это уголовная или административная ответственность», - рассказал Трунов.
Люди, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью, не должны быть мобилизованы, заявил ранее член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
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