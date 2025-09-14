Армения уберет изображение горы Арарат со штампа о пересечении границы

На штампе останутся лишь сведения о пункте пропуска на границе Армении. По словам Аракеляна, слово «Армения» при этом сохранится.

Гора Арарат, известная в Турции как Агрыдаг, является национальным символом Армении, несмотря на то что расположена на территории Турции.

7 сентября телеканал NTV сообщал о предстоящей встрече делегаций Турции и Армении на переходе Алиджан — Маргара. Итогом переговоров могут стать шаги по нормализации двусторонних отношений и открытию границы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».