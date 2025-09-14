Армения уберет изображение горы Арарат со штампа о пересечении границы
Армянское правительство решило убрать с пограничных штампов изображение горы Арарат. Об этом написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) сооснователь партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян.
На штампе останутся лишь сведения о пункте пропуска на границе Армении. По словам Аракеляна, слово «Армения» при этом сохранится.
Гора Арарат, известная в Турции как Агрыдаг, является национальным символом Армении, несмотря на то что расположена на территории Турции.
7 сентября телеканал NTV сообщал о предстоящей встрече делегаций Турции и Армении на переходе Алиджан — Маргара. Итогом переговоров могут стать шаги по нормализации двусторонних отношений и открытию границы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армения уберет изображение горы Арарат со штампа о пересечении границы
- СМИ: Трамп выдвинул ЕС нереальное условие для ужесточения санкций против РФ
- В Белоруссии заявили о новом этапе сотрудничества с Россией в кино для молодежи
- Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
- Совет депутатов НАО избрал Ирину Гехт губернатором региона
- В возрасте 56 лет скончался актёр из «Тайн следствия» Дмитрий Лагачев
- Кадыров заявил, что у его сына нет незаслуженных наград
- Пропавшего судью нашли мертвым в Иркутске
- В Подмосковье на парковке в Путилково произошел пожар
- Максим Фадеев назвал своих фаворитов «Интервидения-2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru