Армения уберет изображение горы Арарат со штампа о пересечении границы

Армянское правительство решило убрать с пограничных штампов изображение горы Арарат. Об этом написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) сооснователь партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян.

На штампе останутся лишь сведения о пункте пропуска на границе Армении. По словам Аракеляна, слово «Армения» при этом сохранится.

Гора Арарат, известная в Турции как Агрыдаг, является национальным символом Армении, несмотря на то что расположена на территории Турции.

7 сентября телеканал NTV сообщал о предстоящей встрече делегаций Турции и Армении на переходе Алиджан — Маргара. Итогом переговоров могут стать шаги по нормализации двусторонних отношений и открытию границы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
