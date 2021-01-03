Армения: с начала эскалации в Карабахе погибли 3330 человек

Подтверждена гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации конфликта в Карабахе, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян в Facebook.

«По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел. Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец», - заявила она.

Отмечается, что специалисты продолжают исследования и идентификацию тел погибших.