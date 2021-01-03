Армения: с начала эскалации в Карабахе погибли 3330 человек

Подтверждена гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации конфликта в Карабахе, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян в Facebook.

«По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел. Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец», - заявила она.

Отмечается, что специалисты продолжают исследования и идентификацию тел погибших.

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Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь Карабаху.

Как написал президент НКР на своей странице в Facebook, Россия безвозмездно предоставила Армении 10 млн евро для софинансирования мер индивидуальной финансовой помощи беженцам. Арутюнян отметил, что постоянная поддержка российской стороны «облегчает множество социальных проблем» граждан НКР.

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ФОТО: Telegram-канал WarGonzo
ТЕГИ:КонфликтНагорный Карабах
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