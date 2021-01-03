Армения: с начала эскалации в Карабахе погибли 3330 человек
Подтверждена гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации конфликта в Карабахе, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян в Facebook.
«По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел. Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец», - заявила она.
Отмечается, что специалисты продолжают исследования и идентификацию тел погибших.
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь Карабаху.
Как написал президент НКР на своей странице в Facebook, Россия безвозмездно предоставила Армении 10 млн евро для софинансирования мер индивидуальной финансовой помощи беженцам. Арутюнян отметил, что постоянная поддержка российской стороны «облегчает множество социальных проблем» граждан НКР.
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