Минобороны Азербайджана сообщило о нападении на военных в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянская «вооруженная группировка» напала на азербайджанские посты в Карабахе. По данным ведомства, во время нападения погиб один человек, еще один ранен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается, что нападение произошло в направлении села Агдам Ходжавендского района. В числе нападавших был «отряд из шести остатков армянских вооруженных сил» и «незаконная армянская вооруженная группировка».
В ведомстве сообщили, что уничтожили всех нападавших. Раненный азербайджанский военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, сейчас угрозы для его жизни нет.
Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали 10 ноября соглашение о прекращении боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Согласно договору, часть территорий Карабаха переходит под контроль Баку. В Ереване протестующие назвали соглашение капитуляцией и призвали отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна и действовавшее при нем правительство.
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