Президент НКР поблагодарил Путина за помощь Нагорному Карабаху

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь Карабаху.

Как написал президент НКР на своей странице в Facebook, Россия безвозмездно предоставила Армении 10 млн евро для софинансирования мер индивидуальной финансовой помощи беженцам. Арутюнян отметил, что постоянная поддержка российской стороны «облегчает множество социальных проблем» граждан НКР.

Президент непризнанной республики выразил благодарность российским властям и лично Путину за финансовую помощь, реализуемые в Карабахе программы и миротворческую миссию.

Кроме того, Арутюнян поблагодарил все страны и организации, которые оказали помощь НКР, отметив, что республика «этого никогда не забудет».

Россия принимала активное участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, обострившегося 27 сентября. Власти страны неоднократно призывали к прекращению военных действий и способствовали переговорам сторон конфликта.

Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, Армения и Азербайджан должны прекратить боестолкновения, обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, соглашение предусматривает размещение в регионе российских миротворцев.

