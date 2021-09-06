Армения одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»
Однокомпонентная российская вакцина «Спутник Лайт» получила одобрение в Армении. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там напомнили, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была одобрена в Армении в феврале этого года, пишет RT.
В Фонде также добавили, что в ходе вакцинации населения в целом ряде стран «Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность. В частности, данные Минздрава провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения препарата на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.
В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, в ходе массовой вакцинации эффективность препарата составила 93,5%.
Между тем, в конце августа российские медики разрешили применять «Спутник Лайт» людям старше 60 лет. Однокомпонентный препарат можно использовать, в том числе, для ревакцинации. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины „Спутник Лайт“ у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется среди тех, кто уже привился ранее. „Спутник Лайт“ может быть рекомендован медицинским сообществом и тем, кто ранее переболел», — сказал министр.
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