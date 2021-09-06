Армения одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»

Однокомпонентная российская вакцина «Спутник Лайт» получила одобрение в Армении. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там напомнили, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была одобрена в Армении в феврале этого года, пишет RT.

В Фонде также добавили, что в ходе вакцинации населения в целом ряде стран «Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность. В частности, данные Минздрава провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения препарата на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.

В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, в ходе массовой вакцинации эффективность препарата составила 93,5%.