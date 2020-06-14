Армен Джигарханян выписался из больницы

По его информации, Джигарханян в последнее время часто обследуется.Последний раз был госпитализирован 7 июня.

«Раз в 2-3 месяца обязательно проходит профилактическое обследование и лечение, а сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его», - пояснил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что причиной госпитализации Народного артиста СССР стало кровоизлияние в мозг, и состояние актера оценивалось как тяжелые. Близкие не комментировали информацию в прессе.

