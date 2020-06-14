Армен Джигарханян выписался из больницы
Народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из столичной больницы, где он проходил обследование.
Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян, информирует «Интерфакс».
«Армена Борисовича выписали, все хорошо, он уже дома. Чувствует себя хорошо», - рассказал Сомогонян.
По его информации, Джигарханян в последнее время часто обследуется.Последний раз был госпитализирован 7 июня.
«Раз в 2-3 месяца обязательно проходит профилактическое обследование и лечение, а сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его», - пояснил собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали, что причиной госпитализации Народного артиста СССР стало кровоизлияние в мозг, и состояние актера оценивалось как тяжелые. Близкие не комментировали информацию в прессе.
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