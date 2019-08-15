СМИ: Армен Джигарханян прооперирован

Армен Джигарханян сегодня утром был прооперирован, ему установили кардиостимулятор последнего поколения. Как пишет telegram-канал Mash, операция прошла в штатном режиме. Театральный режиссер, актер находится в сознании, однако состояние его здоровья остается стабильно тяжелым из-за аритмии.

О причинах попадания в больницу Джигарханяна поступает противоречивая информация.

Знакомая не узнала в больнице Джигарханяна: «На него больно смотреть!»

В интервью Ura.ru генпродюсер «Кинотавра» Марк Рудинштейн опроверг, что артист попал в реанимацию. По его словам у Джигарханяна просто обострился диабет.

Ранее НСН писала, что актера госпитализировали на фоне обострения хронического заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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