СМИ: Армен Джигарханян прооперирован

В интервью Ura.ru генпродюсер «Кинотавра» Марк Рудинштейн опроверг, что артист попал в реанимацию. По его словам у Джигарханяна просто обострился диабет.

Ранее НСН писала, что актера госпитализировали на фоне обострения хронического заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

