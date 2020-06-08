СМИ: Армена Джигарханяна разбил инсульт

Актер и режиссер Армен Джигарханян помещён в больницу с кровоизлиянием в мозг. Как утверждает сетевое издание Baza со ссылкой на свои источники, состояние Народного артиста СССР врачи характеризуют как тяжелое. Он госпитализирован в отделение реанимации.

Родные и близкие артиста пока никак не прокомментировали эту информацию, передает Газета.ру. Прошлым летом Джигарханяна, которому сейчас 84 года, клали в больницу для планового осмотра, хотя в СМИ появлялись сообщения о его тяжелом состоянии.

Последнее время актёр жил дома с бывшей женой Татьяной Власовой. Он вернулся к ней после скандального расставания с молодой украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, пишут Дни.ру. Армен Борисович практически не появляется на публике, а свои театром управляет дистанционно.

Армена Джигарханян развёлся с Цымбалюк-Романовской в ноябре 2017 года. Перед этим в телеэфире он публично назвал её воровкой. Экс-жена не раз утверждала, что без ее заботы артист может умереть.

