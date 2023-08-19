«Арктикуголь» откроет в Баренцбурге «Центр обслуживания кораблей»
19 августа 202316:50
Аршак Карапетян
На Шпицбергене откроют «Центр обслуживания кораблей» для туристов и моряков.
В российском поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген в скором времени будет открыт «Центр обслуживания кораблей», рассчитанный на комфортные условия для прибывших морским путем туристов. Об этом рассказал НСН заместитель директора по капитальному строительству Сергей Кудрявцев.
«Портовое хозяйство в Баренцбурге - очень большое. На сегодняшний день стратегия руководства заключается в том, чтобы максимально улучшить состояние портового хозяйства и в то же время организовать более удобные условия для швартовки катеров, яхт и кораблей, которые приходят в поселок», - отметил Кудрявцев.
В центре будет обустроена туристическая зона с комнатой отдыха, сувенирами и буфетом.
«Мы развиваем проект "Центр обслуживания кораблей", в котором будет предусмотрено офисное помещение, где будут встречать гостей. В туристической зоне будет организована комната отдыха и стеллажи с сувенирной продукцией», - добавил он.
Центр также будет продавать детали для судов, «солярку» и даже удочки для рыбалки.
Ранее в интервью НСН Сергей Кудрявцев анонсировал появление на русском Шпицбергене канатную дорогу и ремонт дома семьи балерины Майи Плисецкой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Арктикуголь» откроет в Баренцбурге «Центр обслуживания кораблей»
- Глава СБУ Малюк: СБУ готовилась к теракту на Крымском мосту с весны 2022 года
- «Ясулович – сам театр». Коллеги вспоминают народного артиста России
- AFP: Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера
- МО РФ: группировка «Днепр» разбила отряд ВСУ при попытке закрепиться
- На русском Шпицбергене построят канатную дорогу и отремонтируют дом Плисецких
- Baza: Самодельное взрывное устройство обнаружено на железной дороге в Мелитополе
- Mash: шпионский дрон нашли в подмосковном поселке Селятино
- «Свирепые птички» - всё. Выяснились подробности прилета по месту фестиваля БПЛА в Чернигове
- Пресечена попытка атаки дронов ВСУ по объектам на территории Московского региона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru