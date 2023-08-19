«Арктикуголь» откроет в Баренцбурге «Центр обслуживания кораблей»

На Шпицбергене откроют «Центр обслуживания кораблей» для туристов и моряков.

В российском поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген в скором времени будет открыт «Центр обслуживания кораблей», рассчитанный на комфортные условия для прибывших морским путем туристов. Об этом рассказал НСН заместитель директора по капитальному строительству Сергей Кудрявцев.

Более 5 тысяч туристов посетили за год русский Шпицберген

«Портовое хозяйство в Баренцбурге - очень большое. На сегодняшний день стратегия руководства заключается в том, чтобы максимально улучшить состояние портового хозяйства и в то же время организовать более удобные условия для швартовки катеров, яхт и кораблей, которые приходят в поселок», - отметил Кудрявцев.

В центре будет обустроена туристическая зона с комнатой отдыха, сувенирами и буфетом.

«Мы развиваем проект "Центр обслуживания кораблей", в котором будет предусмотрено офисное помещение, где будут встречать гостей. В туристической зоне будет организована комната отдыха и стеллажи с сувенирной продукцией», - добавил он.

Центр также будет продавать детали для судов, «солярку» и даже удочки для рыбалки.

Ранее в интервью НСН Сергей Кудрявцев анонсировал появление на русском Шпицбергене канатную дорогу и ремонт дома семьи балерины Майи Плисецкой.

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ФОТО: НСН
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