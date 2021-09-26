Археологи отыскали в Пскове сумку XIV-XV веков

Сумку XIV-XV веков обнаружили археологи в ходе раскопок в центре Пскова. В древнем изделии также сохранилась свеча, сообщает Археологический центр Псковской области.

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«Сумка из раскопа на площади Ленина из слоя XIV-XV веков. Сохранилась с содержимым - свечкой и фрагментами ткани. Законсервирована и ждет специалиста по тканям, чтобы продолжить дальнейшее изучение содержимого», - отмечают ученые.

Археологические раскопки ведут вблизи Псковского кремля. На этой территории ранее находился Княжий двор, Государев двор, а с XVIII века – Пушечный, а также несколько церквей. Об этом свидетельствуют письменные источники.

Археологи также обнаружили внутренний двор храма, предположительно, Варлаама Хутынского. Обнаружена каменная кладка, раскрыты хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, по мнению ученых, XIV-XV веков.

Ранее стало известно, что в Севастополе, на исторической территории Херсонеса, археологи обнаружили склеп с останками десятков христиан, сообщает ТАСС.

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ФОТО: www.instagram.com/arheologpskov
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