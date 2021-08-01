В Крыму обнаружил христианский склеп

В Севастополе, на исторической территории Херсонеса, археологи обнаружили склеп с останками десятков христиан, сообщает ТАСС.

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Ученые отыскали погребение, в котором хоронили людей не менее 300 лет подряд.

«Во время раскопок обнаружен еще один склеп, также средневековый. На закладной плите, закрывавшей вход, изображен христианский крест. Над входом — еще один крест», - рассказал руководитель экспедиции из Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

По мнению ученого, находкой является фамильный склеп довольно обеспеченной семьи, в котором захоронены несколько поколений родственников. Причем

Херсонес был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Историки считают, что город жил вплоть до XIV века. Первые раскопки на историческом месте провели в 1827 году. В настоящее время в Херсонесском историко-археологическом заповеднике, как в любом крупом исследовательском центре, трудятся ученые во всего мира.



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ФОТО: Ю.Г. Езерский//http://neizv-crimea.ru
ТЕГИ:ИсторияАрхеологиУченыеКрым
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