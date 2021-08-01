В Крыму обнаружил христианский склеп
В Севастополе, на исторической территории Херсонеса, археологи обнаружили склеп с останками десятков христиан, сообщает ТАСС.
Ученые отыскали погребение, в котором хоронили людей не менее 300 лет подряд.
«Во время раскопок обнаружен еще один склеп, также средневековый. На закладной плите, закрывавшей вход, изображен христианский крест. Над входом — еще один крест», - рассказал руководитель экспедиции из Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.
По мнению ученого, находкой является фамильный склеп довольно обеспеченной семьи, в котором захоронены несколько поколений родственников. Причем
Херсонес был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Историки считают, что город жил вплоть до XIV века. Первые раскопки на историческом месте провели в 1827 году. В настоящее время в Херсонесском историко-археологическом заповеднике, как в любом крупом исследовательском центре, трудятся ученые во всего мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+22 804 / сут.
Умерли
159 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+17 271 / сут.
- В Крыму обнаружил христианский склеп
- МКС «кувыркалась» из-за сбоя в модуле «Наука»
- Американский адмирал раскрыл условия для удара НАТО по российским кораблям
- Серебро с золотым отливом. Теннисисты Веснина и Карцев – о своих наградах в финальном миксте на Олимпиаде в Токио
- Оргкомитет Олимпиады совместно с МОК разбирается в ситуации с Тимановской
- Жириновский ответил на ноту Азербайджана «свободой слова»
- Золотые наши. Павлюченкова и Рублев поделились эмоциями после победы в миксте на ОИ-2020
- Белорусская бегунья Тимановская попросила помощи у МОК
- Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
- Ученые назвали причины появления новых штаммов COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru