В Крыму обнаружил христианский склеп

Ученые отыскали погребение, в котором хоронили людей не менее 300 лет подряд.

«Во время раскопок обнаружен еще один склеп, также средневековый. На закладной плите, закрывавшей вход, изображен христианский крест. Над входом — еще один крест», - рассказал руководитель экспедиции из Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

По мнению ученого, находкой является фамильный склеп довольно обеспеченной семьи, в котором захоронены несколько поколений родственников. Причем

Херсонес был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Историки считают, что город жил вплоть до XIV века. Первые раскопки на историческом месте провели в 1827 году. В настоящее время в Херсонесском историко-археологическом заповеднике, как в любом крупом исследовательском центре, трудятся ученые во всего мира.





