Стало известно, когда туристам откроют «золотой город» под Луксором

Не ранее чем через три археологических сезона (каждый длится с сентября по май) туристам для посещения откроют «золотой город», обнаруженный археологами под Луксором в Египте. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на генерального директора департамента древностей западного берега Луксора Фатхи Ясин.

На данный момент раскопки проведены на 30% территории древнего города.

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«Я полагаю, что он не будет открыт для туристов в ближайшие три археологических сезона, так как было обнаружено не более 30% города, раскопки будут продолжаться в предстоящие сезоны», - пояснил Ясин.

Он отметил ценность всех находок, которые указывают на период правления Аменхотепа III, девятого фараона XVIII династии, который правил в стране с 1391 по 1353 годы до нашей эры.

Напомним, раскопки начались в сентябре 2020 года. Они ведутся на территории между храмами Аменхотепа III и Рамзеса III в Мединат-Абу. На западном берегу Нила под Луксором «золотой город», названный «Восход Атона», обнаружила египетская археологическая миссия во главе с бывшим министром археологии страны, известным ученым Захи Хавасом. Он рассказал, что в «золотом городе» три квартала, районы, где изготавливалась одежда, сырцовый кирпич, также обнаружены помещения для хранения мяса.

