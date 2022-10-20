«Архаичные методы»: Эксперты указали на проблемы контроля за выбросами опасных веществ
Федеральный проект «Чистый воздух» довел до регионов квоты выбросов загрязняющих веществ, однако у проекта еще нет универсального решения, которое позволит сформировать единые мероприятия, подходящие для всех городов-участников, рассказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков в ходе дискуссии «Чистый воздух: приоритеты регионов» на полях экспертной площадки «Климатические диалоги».
«Федеральный проект «Чистый воздух» изначально реализовывался в 12 крупных федеральных центрах. В июле было принято распоряжение, согласно которому с 2023 года число участников увеличивается на 29 городов. Всем субъектам загрязнителям были доведены квоты выбросов. В логике эксперимента это должно стабилизировать ситуацию в городах и уменьшить загрязнение воздуха. Первое направление – это региональные мероприятия: меры господдержки населению при переводе частных домовладений с угольного теплоснабжения на газовое или электрическое. «Чистый воздух» сложен с той точки зрения, что нет универсального решения, которое можно применить для целого ряда городов. Мы до сих пор доформировываем мероприятия. Это, в частности, проблема транспорта, даже несмотря на то, что его выбросы в общей массе предприятий имеют незначительное место», - сказал Корольков.
По его словам, региональные предприятия имеют план по снижению выбросов загрязняющих веществ более, чем на 20%. Корольков отметил, что многие цеха стали избавляться от фильтров и применять более модернизированные технологии.
«С предприятиями мы имеем план по снижению выбросов более, чем на 20%. Есть интересный момент: целый ряд предприятий осознали, что экология становится выгодной. Ушли от стереотипа, когда предприятия должны ставить фильтры. Некоторые цеха модернизировались. Мы увидели, что снижение выбросов возможно не только за счет фильтров. Предприятия сформировали свои инвестиционные программы и входят в горизонт планирования на 2030 год. Мы также формируем вопросы контроля, занимаемся развитием систем мониторинга в черте городов. В Госдуме находится законопроект, позволяющий оснастить города системой автоматического контроля выбросов на предприятиях. Также внесен законопроект о комплексной информационной системе мониторинга окружающей среды: в одном месте будет собрана вся информация о качестве окружающей среды», - указал руководитель проектного офиса проекта «Чистый воздух».
В свою очередь заместитель директора по технической политике ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич рассказал, что на сегодняшний день единая система экологического мониторинга включает в себя все природные среды и имеет высокую автоматизацию.
«В настоящий момент единая система экологического мониторинга включает в себя все природные среды и автоматизирована на высоком уровне. Все это позволило создать ЕГФДЭМ (Единый государственный фонд данных экологического мониторинга – ред. НСН). Ежегодно в базу поступает свыше 70 млн результатов измерений. В области контроля загрязнения атмосферы применяются референтные методы. У нас есть свои метеостанции, как обычные, так и специализированные. Кроме того, мы активно сотрудничаем с Метеобюро Москвы и Московской области. Помимо измерений, есть передвижные лаборатории, которые выполняют отбор воздуха для дальнейшего лабораторного анализа. Также мы имеем системы видеонаблюдения для выявлений природоохранных нарушений», - сказал Никитич.
Со своей стороны, начальник ОГКУ Центр экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин отметил, что регион снижает загрязняющие выбросы первого и второго класса опасности. Также он подчеркнул, что необходимо развивать системы мониторинга, которые обладают наибольшей точностью.
«Наш регион является старопромышленным, большинству предприятий более ста лет. В 2017 году, когда это была достаточно актуальная история, на основе практики контрольно-надзорной деятельности были выработаны два основополагающих момента. Первый связан с тем, что при разработке природоохранных мероприятий исходили из снижения объемов веществ первого и второго класса опасности. Второй момент – необходима текущая оперативная координация всех органов, вовлеченных в охрану воздуха. В перспективе это должно обеспечить развитие систем мониторинга на предприятиях. Нужно развитие систем, обладающих наибольшей точностью. Они позволят обеспечить достаточную базу, чтобы обеспечить безопасность населения и объективно оценивать эффект», - указал Коробкин.
В ходе дискуссии эксперты обсудили и недостаточную аналитику исходных данных о качестве воздуха. Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народохозяйственного прогнозирования РАН, профессор Борис Ревич объяснил, что Росгидромет относится к первичной информации некритично.
«Огромная беда нашего Росгидромета – это многолетнее недофинансирование, используются архаичные методы контроля. Мы видим улучшение только в тех городах, которые вошли в проект «Чистый воздух». Есть недостаточная аналитика исходных данных. Когда мы смотрим на данные докладов ГГО, Росгидромета, то этот список меняется почти каждый год. Понять, почему туда включен тот или иной город нам не удается. Некритичное отношение к первичной информации – это очень большая проблема. Когда мы задаем вопрос, а почему произошли такие ситуации, откуда такая высокая концентрация бензапирена? Причина этого, что пост находится в непосредственной близости от автомагистрали. Но нас интересуют реальные концентрации, которыми дышат люди. Нам нужны надежные индикаторы качества атмосферного воздуха», - сказал Коробкин.
«Климатические диалоги» направлены на консолидацию экспертных мнений в вопросах глобального изменения климата, создание эффективных климатических планов развития городов, выработку совместных подходов к развитию и внедрению инновационных «зеленых» технологий в различных сферах. В ходе двух дней работы экспертной площадки проводятся панельные дискуссии по актуальным вопросам климатической повестки. Материалы размещены на Климатической платформе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Захарова отреагировала на отставку Трасс
- Блинкен заявил, что не видит интереса России к переговорам с Украиной
- Каждый третий россиянин считает, что церковь излишне вмешивается в дела государства
- Orion Pharma опровергла сообщения об уходе из России
- Захарова: в отношениях Москвы и Пекина нет иерархии
- Трасс объявила о своей отставке
- ЕП отказался признавать документы, выданные в новых субъектах России
- Глава МО Белоруссии: Напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу
- ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed
- Мобилизованные бизнесмены смогут воспользоваться кредитными каникулами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru