«Архаичные методы»: Эксперты указали на проблемы контроля за выбросами опасных веществ

Федеральный проект «Чистый воздух» довел до регионов квоты выбросов загрязняющих веществ, однако у проекта еще нет универсального решения, которое позволит сформировать единые мероприятия, подходящие для всех городов-участников, рассказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков в ходе дискуссии «Чистый воздух: приоритеты регионов» на полях экспертной площадки «Климатические диалоги».

«Федеральный проект «Чистый воздух» изначально реализовывался в 12 крупных федеральных центрах. В июле было принято распоряжение, согласно которому с 2023 года число участников увеличивается на 29 городов. Всем субъектам загрязнителям были доведены квоты выбросов. В логике эксперимента это должно стабилизировать ситуацию в городах и уменьшить загрязнение воздуха. Первое направление – это региональные мероприятия: меры господдержки населению при переводе частных домовладений с угольного теплоснабжения на газовое или электрическое. «Чистый воздух» сложен с той точки зрения, что нет универсального решения, которое можно применить для целого ряда городов. Мы до сих пор доформировываем мероприятия. Это, в частности, проблема транспорта, даже несмотря на то, что его выбросы в общей массе предприятий имеют незначительное место», - сказал Корольков.

По его словам, региональные предприятия имеют план по снижению выбросов загрязняющих веществ более, чем на 20%. Корольков отметил, что многие цеха стали избавляться от фильтров и применять более модернизированные технологии.

«С предприятиями мы имеем план по снижению выбросов более, чем на 20%. Есть интересный момент: целый ряд предприятий осознали, что экология становится выгодной. Ушли от стереотипа, когда предприятия должны ставить фильтры. Некоторые цеха модернизировались. Мы увидели, что снижение выбросов возможно не только за счет фильтров. Предприятия сформировали свои инвестиционные программы и входят в горизонт планирования на 2030 год. Мы также формируем вопросы контроля, занимаемся развитием систем мониторинга в черте городов. В Госдуме находится законопроект, позволяющий оснастить города системой автоматического контроля выбросов на предприятиях. Также внесен законопроект о комплексной информационной системе мониторинга окружающей среды: в одном месте будет собрана вся информация о качестве окружающей среды», - указал руководитель проектного офиса проекта «Чистый воздух».

В свою очередь заместитель директора по технической политике ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич рассказал, что на сегодняшний день единая система экологического мониторинга включает в себя все природные среды и имеет высокую автоматизацию.

«В настоящий момент единая система экологического мониторинга включает в себя все природные среды и автоматизирована на высоком уровне. Все это позволило создать ЕГФДЭМ (Единый государственный фонд данных экологического мониторинга – ред. НСН). Ежегодно в базу поступает свыше 70 млн результатов измерений. В области контроля загрязнения атмосферы применяются референтные методы. У нас есть свои метеостанции, как обычные, так и специализированные. Кроме того, мы активно сотрудничаем с Метеобюро Москвы и Московской области. Помимо измерений, есть передвижные лаборатории, которые выполняют отбор воздуха для дальнейшего лабораторного анализа. Также мы имеем системы видеонаблюдения для выявлений природоохранных нарушений», - сказал Никитич.

Со своей стороны, начальник ОГКУ Центр экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин отметил, что регион снижает загрязняющие выбросы первого и второго класса опасности. Также он подчеркнул, что необходимо развивать системы мониторинга, которые обладают наибольшей точностью.