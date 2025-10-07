Минобороны: Средства ПВО сбили 25 украинских дронов за час

Дежурные средства ПВО утром 7 октября нейтрализовали 25 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 07:00 до 08:00 мск... перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Так, 16 БПЛА ликвидировали над Черным морем, шесть – в Нижегородской области, три – над Московским регионом.

Минувшей ночью военные сбили над территорией России 184 украинских дрона, напоминает РЕН ТВ.

