В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения
7 октября 202507:59
Аэропорты Сочи и Геленджика временно приостановили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - написал представитель ведомства в Telegram-канале.
Меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения на прием и выпуск бортов вводились в Нижнем Новгороде (Стригино) и Ярославле (Туношна), пишет Ura.ru.
