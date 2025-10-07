В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения

Аэропорты Сочи и Геленджика временно приостановили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на прием и выпуск бортов вводились в Нижнем Новгороде (Стригино) и Ярославле (Туношна), пишет Ura.ru.

