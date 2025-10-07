СМИ: В ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока

Государства Евросоюза согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри сообщества. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока... Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем», - отмечает издание.

Для принятия ограничений необходима единогласная поддержка, известно, что Венгрия, выступавшая против меры, сняла вето. Как ожидается, российских дипломатов в европейских столицах обяжут информировать о планах своих поездок власти принимающей страны до пересечения границы.

Тем не менее, принятие инициативы могут отложить из-за спора о требовании Австрии снять санкций с активов, якобы связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Послы ряда стран ЕС отказались поддержать пакет рестрикций, если в него включат это предложение. Переговоры должны продолжиться в среду.

Ранее стало известно, что ЕС намерен внести в черный список 120 судов, которые якобы связаны с перевозкой энергоресурсов из России, пишет Ura.ru.

