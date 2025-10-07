СМИ: В ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока
Государства Евросоюза согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри сообщества. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока... Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем», - отмечает издание.
Для принятия ограничений необходима единогласная поддержка, известно, что Венгрия, выступавшая против меры, сняла вето. Как ожидается, российских дипломатов в европейских столицах обяжут информировать о планах своих поездок власти принимающей страны до пересечения границы.
Тем не менее, принятие инициативы могут отложить из-за спора о требовании Австрии снять санкций с активов, якобы связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Послы ряда стран ЕС отказались поддержать пакет рестрикций, если в него включат это предложение. Переговоры должны продолжиться в среду.
Ранее стало известно, что ЕС намерен внести в черный список 120 судов, которые якобы связаны с перевозкой энергоресурсов из России, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока
- Инфраструктуры нет, есть вопрос: Трампа заинтересовало, для чего Украине ракеты Tomahawk
- В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения
- Арестовича объявили в международный розыск
- Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника
- В Минкультуры выступили за включение отечественных песен на соревнованиях
- Предложено закрепить ежегодную индексацию зарплат в РФ
- Стало известно, как назовут предстоящее поколение людей
- Фон дер Ляйен призвала выслушать речь Путина на «Валдае»
- Банки в РФ нарушают закон о запрете спам-звонков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru