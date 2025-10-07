В Липецкой области обломки БПЛА повредили машину и частный дом

Частный дом и автомобиль повреждены из-за падения обломков беспилотников в Липецкой области. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В Ельце повреждены автомобиль и остекление частного дома. Главе города поручено оказать пострадавшим... всю необходимую помощь», - указал губернатор.

По словам Артамонова, жертв нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 7 октября в Липецкой области уничтожили шесть беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

Фото: elan_driver/VK
