Роспотребнадзор опроверг сведения о массовых вспышках вируса Коксаки
7 октября 202509:41
Роспотребнадзор опроверг данные о массовых вспышках вируса Коксаки на территории России. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о вспышках заболеваемости во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области, Красноярском крае. Заражения якобы фиксируют в детских садах среди малышей 3-6 лет, пишет 360.ru.
«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки... не соответствуют действительности», - подчеркнул Роспотребнадзор.
Федеральная служба указала, что ситуация с энтеровирусными инфекциями в стране стабильная.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор опроверг сведения о массовых вспышках вируса Коксаки
- Минобороны: Средства ПВО сбили 25 украинских дронов за час
- В России производство водки снизилось на 6% с начала года
- В Липецкой области обломки БПЛА повредили машину и частный дом
- В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек
- СМИ: В ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока
- Инфраструктуры нет, есть вопрос: Трампа заинтересовало, для чего Украине ракеты Tomahawk
- В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения
- Арестовича объявили в международный розыск
- Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru