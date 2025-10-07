Роспотребнадзор опроверг сведения о массовых вспышках вируса Коксаки

Роспотребнадзор опроверг данные о массовых вспышках вируса Коксаки на территории России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о вспышках заболеваемости во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области, Красноярском крае. Заражения якобы фиксируют в детских садах среди малышей 3-6 лет, пишет 360.ru.

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки... не соответствуют действительности», - подчеркнул Роспотребнадзор.

Федеральная служба указала, что ситуация с энтеровирусными инфекциями в стране стабильная.

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
