В России производство водки снизилось на 6% с начала года

Производство водки в России в январе-сентябре упало на 6% в годовом выражении, в то же время выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 9,4%. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что в стране произвели 52,413 млн декалитров водки и 5,706 млн декалитров коньяков - это на 17% меньше по сравнению с прошлым годом. Всего выпуск спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,2%, до 78,437 млн. Выпуск слабоалкогольной продукции за девять месяцев снизился на 87,8%, до 1,131 млн декалитров.

В то же время виноградного вина было произведено на 11,6% больше - 26,783 млн декалитров, игристых и ликерных вин - больше на 9,6% (12,222 млн и 981,5 тысячи соответственно).

Всего за девять месяцев в стране выпустили алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) 120,782 млн декалитров - на 9,1% меньше в годовом выражении.

Между тем бренд-шеф Елена Ландэ заявила о снижении интереса к алкоголю в РФ, в ресторанах гости стали реже заказывать спиртное, пишет 360.ru.

