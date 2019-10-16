Арестованы три новых фигуранта «московского дела»

Отмечается, что арестованные Егор Лесных, Максим Мартинцов и Андрей Баршай обвиняются в атаки сотрудников «Росгвардии». Арест назначен до 14 декабря. По данным агентства, все трое вину не признали.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Ранее 9 октября стало известно, что суд смягчил приговор ещё одному фигуранту «московского дела» — Ивану Подкопаеву. Он проведет в колонии не три, а два года.



