Суд смягчил приговор ещё одному фигуранту «московского дела»

9 октября 201912:33

Мосгорсуд смягчил приговор ещё одному фигуранту «московского дела» — Ивану Подкопаеву, сообщает «Медиазона».

Суд принял решение о снижении срока заключения в колонии общего режима с трёх лет до двух. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл возмещение морального вреда пострадавшему сотруднику правоохранительных органов, сообщает АГН Москва. Отмечается, что ранее Подкопаев отказался от своих признательных показаний.

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Напомним, Подкопаев обвинялся в том, что распылил в глаза сотруднику ОМОН на несогласованной акции 27 июля перцовый баллончик, находясь в маске-балаклаве. Изначально следствие утверждало также, что он принимал участие в массовых беспорядках. Эта часть обвинения была снята. Подкопаев признал вину по оставшимся обвинениям, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Подкопаеву три года колонии.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
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