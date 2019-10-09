Суд смягчил приговор ещё одному фигуранту «московского дела»
Мосгорсуд смягчил приговор ещё одному фигуранту «московского дела» — Ивану Подкопаеву, сообщает «Медиазона».
Суд принял решение о снижении срока заключения в колонии общего режима с трёх лет до двух. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл возмещение морального вреда пострадавшему сотруднику правоохранительных органов, сообщает АГН Москва. Отмечается, что ранее Подкопаев отказался от своих признательных показаний.
Напомним, Подкопаев обвинялся в том, что распылил в глаза сотруднику ОМОН на несогласованной акции 27 июля перцовый баллончик, находясь в маске-балаклаве. Изначально следствие утверждало также, что он принимал участие в массовых беспорядках. Эта часть обвинения была снята. Подкопаев признал вину по оставшимся обвинениям, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Подкопаеву три года колонии.
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