Арестованы подозреваемые в изнасиловании заключенных под Саратовом
Басманный суд Москвы заключил под стражу двух санитаров туберкулезной тюремной больницы в Саратовской области, сообщает ТАСС.
Они обвиняются в сексуальном насилии с особой жестокостью. Таким образом было удовлетворено ходатайство в виде содержания под стражей в отношении Сергея Линкевича и Виктора Шеянова. Показания на них дал один из пострадавших.
Уголовное дело было инициировано после того, как в интернете появилась видеозапись издевательств над заключенными.
Линкевич и Шеянов были ранее судимы: первый — за убийство, второй за кражу, грабеж и разбой.
Ранее Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор девятерым бывшим сотрудникам исправительной колонии №1 областного управления Федеральной службы исполнения наказаний по обвинению в избиении заключенного.
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