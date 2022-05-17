Арестованы подозреваемые в изнасиловании заключенных под Саратовом

Они обвиняются в сексуальном насилии с особой жестокостью. Таким образом было удовлетворено ходатайство в виде содержания под стражей в отношении Сергея Линкевича и Виктора Шеянова. Показания на них дал один из пострадавших.

Уголовное дело было инициировано после того, как в интернете появилась видеозапись издевательств над заключенными.

Линкевич и Шеянов были ранее судимы: первый — за убийство, второй за кражу, грабеж и разбой.

Ранее Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор девятерым бывшим сотрудникам исправительной колонии №1 областного управления Федеральной службы исполнения наказаний по обвинению в избиении заключенного.

