Экс-сотрудники колонии Ярославля получили реальные сроки за избиение заключенного
Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор девятерым бывшим сотрудникам исправительной колонии №1 областного управления Федеральной службы исполнения наказаний по обвинению в избиении заключенного. Они проведут в колонии общего режима от 3 лет до 3 лет, 4 месяцев.
Обвиняемые были задержаны и помещены под домашний арест в феврале 2021 года. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий.
Из материалов дела следует, что экс-сотрудники ИК-1 Ярославля избили заключенного Абубакара Цагалаева в августе 2016 года. Видео с кадрами избиения появилось в СМИ. «Новая газета» также сообщала, что один из заключённых этой же колонии, гражданин Грузии после избиения сотрудниками в апреле 2017 года умер в тюремной больнице.
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