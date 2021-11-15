Суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских по делу о групповом изнасиловании

Ленинский райсуд Екатеринбурга признал невиновными трех бывших полицейских, ранее осужденных за групповой изнасилование.

Как отмечает «Интерфакс», полицейских оправдали «из-за отсутствия состава преступления».

При этом в пресс-службе суда уточнили, что ранее назначенный приговор в законную силу так и не вступил, пишет РБК.

Инцидент произошел в августе 2019 года. По данным следствия, трое полицейских в служебном автомобиле изнасиловали гражданку Казахстана. По данным СМИ, девушка могла подрабатывать проституцией.

В 2020 году суд признал экс-полицейских виновными и назначил им наказание от шести до шести с половиной лет лишения свободы в колонии. Однако свердловский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение уже в другом составе суда.

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ТЕГИ:ПолицияИзнасилованиеСуд
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