Арестован подросток по обвинению в диверсии на ж/д в Кузбассе

Суд в Кузбассе принял решение отправить в следственный изолятор несовершеннолетнего, которого обвиняют в акте диверсии на железной дороге. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Таким образом, суд учёл позицию Кемеровской транспортной прокуратуры. Как уточняет RT, 16-летний житель областного центра отправлен под стражу до 1 июня.

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По утверждению следствия в марте нынешнего года подросток по заданию неустановленного лица поджог шкаф с электрическим оборудованием на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. По оперативным данным, юному злоумышленнику заплатили за это 5 тысяч рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой недели суд арестовал на два месяца Дарью Трепову п обвинению во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля и убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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