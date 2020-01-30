Арестован первый экс-полицейский по делу Голунова

Всего по делу проходят пять экс-полицейских. Им предъявлено обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса, в том числе, «Незаконный оборот наркотиков». Все они ранее работали в УВД по Западному административному округу Москвы, отмечает Ura.ru.

Репортера издания Meduza задержали 6 июня прошлого года в центре столицы. Полиция утверждала, что при нём и в его доме обнаружены наркотики. Голунов настаивал, что запрещённые вещества ему подбросили. Его отправили под домашний арест.

Однако в связи с широким общественным резонансом делом заинтересовалось руководство МВД. Вскоре уголовное преследование журналиста было прекращено, а обвинения сняты за недоказанностью.

Президент РФ отправил в отставку двух генералов полиции, в том числе, глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Как завил сегодня в суде адвокат Феофанова, именно он подписал постановление об обыске в квартире Ивана Голунова за неделю до его задержания.

