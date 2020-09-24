Арест Шамсутдинову продлен до 26 октября

Арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, продлён до 26 октября. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев, передает RT.

Накануне Шамсутдинов признал вину.

Шамсутдинов признал вину за расстрел сослуживцев

Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных, предварительное слушание назначено на 29 сентября, сообщает Ura.ru.

ЧП в забайкальской воинской части произошло 25 октября 2019 года. Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, еще двое были ранены. Ему грозит пожизненное заключение.

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов в эфире НСН ранее заявил о необходимости разобраться в истоках конфликта в воинской части Забайкальского края.

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ФОТО: mig41 / Telegram
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