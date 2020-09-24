Арест Шамсутдинову продлен до 26 октября

Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных, предварительное слушание назначено на 29 сентября, сообщает Ura.ru.

ЧП в забайкальской воинской части произошло 25 октября 2019 года. Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, еще двое были ранены. Ему грозит пожизненное заключение.

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов в эфире НСН ранее заявил о необходимости разобраться в истоках конфликта в воинской части Забайкальского края.

