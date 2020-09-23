Шамсутдинов признал вину за расстрел сослуживцев
Срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, признал вину. Об этом говорится на сайте СК России.
Отмечается, что он также подробно изложил обстоятельства происшествия, передает RT.
По результатам проведенной Шамсутдинову судебной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием и иными болезнями психологического характера, сообщает телеканал «360».
Предварительное заседание по делу назначено на 29 сентября. Стрелку грозит пожизненное заключение.
Ранее адвокаты Шамсутдиноа попросили о рассмотрении его дела судом присяжных.
Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН ранее сообщила, что суд присяжных оправдывает гораздо чаще, чем федеральный суд. Поэтому у Шамсутдинова появится больше шансов на оправдательный приговор.
Инцидент произошел 25 октября прошлого года. Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, двое были ранены.
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