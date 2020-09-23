Шамсутдинов признал вину за расстрел сослуживцев

Срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, признал вину. Об этом говорится на сайте СК России.

Отмечается, что он также подробно изложил обстоятельства происшествия, передает RT.

Назначена дата предварительных слушаний по делу Шамсутдинова

По результатам проведенной Шамсутдинову судебной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием и иными болезнями психологического характера, сообщает телеканал «360».

Предварительное заседание по делу назначено на 29 сентября. Стрелку грозит пожизненное заключение.

Ранее адвокаты Шамсутдиноа попросили о рассмотрении его дела судом присяжных.

Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН ранее сообщила, что суд присяжных оправдывает гораздо чаще, чем федеральный суд. Поэтому у Шамсутдинова появится больше шансов на оправдательный приговор.

Инцидент произошел 25 октября прошлого года. Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, двое были ранены.

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Фото: mig41/Telegram
ТЕГИ:ЗабайкальеРоссийская Армия
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