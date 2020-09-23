Шамсутдинов признал вину за расстрел сослуживцев

Срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, признал вину. Об этом говорится на сайте СК России.

Отмечается, что он также подробно изложил обстоятельства происшествия, передает RT.