Адвокат считает нужным смягчить меру пресечения для Шамсутдинова

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов в эфире НСН заявил о необходимости разобраться в истоках конфликта в воинской части Забайкальского края.

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который в октябре прошлого года расстрелял восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкальского края, продлили арест на четыре месяца. Как пишет ТАСС, об этом рассказал его адвокат Равиль Тугушев.

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН назвал такую меру ожидаемой.

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«Это абсолютно ожидаемо, потому что на сегодняшний день он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. При всем при том, что положительно характеризуется. К великому сожалению, на сегодняшний день это практика наших судов. В случае заключения под стражу суды в обязательном порядке должны учитывать основания для продления меры и причастность к совершению преступления. Да, действительно, он совершил, но в следствие чего он это сделал? Откуда вообще конфликт? Они должны были в этом разобраться. И в обязательном порядке в таких случаях должны избрать другую меру пресечения, более мягкую», – говорит он.

Юрист также отметил, что во многих других делах сейчас смягчают меру пресечения и наказание в связи с распространением коронавируса на территории России.

«В условиях пандемии сейчас во многих случаях по другим делам в разных регионах России стараются изменять меры пресечения на более мягкую, это допускается. Для Шамсутдинова на такое не пошли. На сегодняшний день мы ожидаем заключения экспертов по психиатрической экспертизе», – комментирует Чапанов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший своих сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, был признан вменяемым. При этом адвокат срочника Равиль Тугушев опроверг эту информацию.

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ФОТО: mig41 / Telegram
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