Адвокат считает нужным смягчить меру пресечения для Шамсутдинова

«Это абсолютно ожидаемо, потому что на сегодняшний день он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. При всем при том, что положительно характеризуется. К великому сожалению, на сегодняшний день это практика наших судов. В случае заключения под стражу суды в обязательном порядке должны учитывать основания для продления меры и причастность к совершению преступления. Да, действительно, он совершил, но в следствие чего он это сделал? Откуда вообще конфликт? Они должны были в этом разобраться. И в обязательном порядке в таких случаях должны избрать другую меру пресечения, более мягкую», – говорит он.

Юрист также отметил, что во многих других делах сейчас смягчают меру пресечения и наказание в связи с распространением коронавируса на территории России.

«В условиях пандемии сейчас во многих случаях по другим делам в разных регионах России стараются изменять меры пресечения на более мягкую, это допускается. Для Шамсутдинова на такое не пошли. На сегодняшний день мы ожидаем заключения экспертов по психиатрической экспертизе», – комментирует Чапанов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший своих сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, был признан вменяемым. При этом адвокат срочника Равиль Тугушев опроверг эту информацию.

