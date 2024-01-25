Аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать еще на 15%

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что это связано с возвращением в Россию релокантов и, соответственно, повышению спроса.

«Кроме того, из-за повышения ключевой ставки Центробанком сильно увеличился ежемесячный ипотечный платёж при покупке квартиры на вторичном рынке и произошёл очередной рост цен на квартиры в новостройках», - добавил он.

Эксперт указал, что число сдаваемых квартир в Москве к концу 2023 года сократилось в два раза, при этом сохранился дисбаланс между покупкой и арендой квартиры.

Ранее Мособлдума приняла поправки в закон «Об образовании», которые предполагают выплату ежемесячно педагогам Подмосковья 20 тысяч рублей на аренду жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

