Аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать еще на 15%
Стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве в 2024 году может вырасти ещё на 15% - до 63 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что это связано с возвращением в Россию релокантов и, соответственно, повышению спроса.
«Кроме того, из-за повышения ключевой ставки Центробанком сильно увеличился ежемесячный ипотечный платёж при покупке квартиры на вторичном рынке и произошёл очередной рост цен на квартиры в новостройках», - добавил он.
Эксперт указал, что число сдаваемых квартир в Москве к концу 2023 года сократилось в два раза, при этом сохранился дисбаланс между покупкой и арендой квартиры.
Ранее Мособлдума приняла поправки в закон «Об образовании», которые предполагают выплату ежемесячно педагогам Подмосковья 20 тысяч рублей на аренду жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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