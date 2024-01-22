Исследование: Почти каждый четвертый россиянин имеет пассивный доход

Примечательно, что пассивный доход 85% опрошенных не превышает 20% от объема зарплаты. Еще 7% респондентов отметили, что получают дополнительно 20-50% от основного дохода, для 1% пассивный доход составил 80-100%, сообщает издание.

По данным аналитиков сервиса «СберСтрахование жизни», 16% опрошенных имеют банковский вклад или накопительный счет. Еще 4% россиян инвестируют в ценные бумаги, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. Также 1% опрошенных передали свои деньги в доверительное управление.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что к 2030 году планируют привлечь к программе долгосрочных сбережений не менее девяти миллионов россиян. Для участия в ней необходимо заключить договор с негосударственным Пенсионным фондом и платить добровольные взносы. Программа предполагает софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год, напоминает «Радиоточка НСН».

