Арбенина предложила приписать пару нулей в штрафах для чиновников

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. При первом подобном инциденте им грозит административная ответственность в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до одного года. При повторном оскорблении госслужащие заплатят штраф до 150 тысяч рублей, либо им грозит отстранение от должности на срок до двух лет.

Как отметила лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН в размере штрафов не хватает пары нулей.