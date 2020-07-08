«Ночные Снайперы» выпустили новый альбом
8 июля 2020 года российская рок-группа «Ночные Снайперы» выпустила свой новый альбом под названием «О2».
Как пояснила лидер «Ночных Снайперов» Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН название пластинки намекает на один из самых важных элементов химической таблицы Менделеева.
«Группа «Ночные Снайперы», известная своей плодовитостью, выпустит новый альбом «О2». Название пластинки намекает нам на один из самых важных элементов химической таблицы Менделеева. Остается сказать спасибо музыкантам за желание поделиться кислородом, пожелать удачи с новым альбомом и возобновление концертной деятельности, по которой они, несомненно, соскучились», – рассказала музыкант.
Кроме того, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН поддержала идею певца Григория Лепса вернуть оценочные комиссии для артистов. В свою очередь, Арбенина предложила ввести и цензуру, правда тогда, допустила она, Россия может остаться без эстрады.
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