«Ночные Снайперы» выпустили новый альбом

«Группа «Ночные Снайперы», известная своей плодовитостью, выпустит новый альбом «О2». Название пластинки намекает нам на один из самых важных элементов химической таблицы Менделеева. Остается сказать спасибо музыкантам за желание поделиться кислородом, пожелать удачи с новым альбомом и возобновление концертной деятельности, по которой они, несомненно, соскучились», – рассказала музыкант.

Кроме того, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН поддержала идею певца Григория Лепса вернуть оценочные комиссии для артистов. В свою очередь, Арбенина предложила ввести и цензуру, правда тогда, допустила она, Россия может остаться без эстрады.

