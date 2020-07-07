Музыкальный критик раскрыл тоску Шнурова по фанатам

Новый клип «Фотосессия» группы «Ленинград» набрал более одного миллиона просмотров в интернете. Клип «Фотосессия» был опубликован на официальном канале группы в ночь с 2 на 3 июля. Хотя в марте 2019 года Шнуров объявил, что группа «Ленинград» прекращает свое существование.

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев выразил уверенность в беседе с НСН, что Шнуров скучает по поклонникам.