Музыкальный критик раскрыл тоску Шнурова по фанатам
Новый клип «Фотосессия» группы «Ленинград» набрал более одного миллиона просмотров в интернете. Клип «Фотосессия» был опубликован на официальном канале группы в ночь с 2 на 3 июля. Хотя в марте 2019 года Шнуров объявил, что группа «Ленинград» прекращает свое существование.
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев выразил уверенность в беседе с НСН, что Шнуров скучает по поклонникам.
«Здесь можно сделать два вывода. Первое, не нужно верить всему, что говорит Сергей Шнуров. Второе, судя по скромной динамике просмотров, особенно на фоне прежних рекордов клипов группы «Ленинград», можно предположить, что Сергей без своих поклонников скучает больше, чем они без него», – прокомментировал он.
Кроме того, журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в связи с желанием американского музыканта Канье Уэста стать президентом США Белый дом еще никогда не был так близок к превращению в клуб.
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