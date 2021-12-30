Арбенина пожелала россиянам в Новом году здоровья и достойной музыки
Певица в беседе с НСН также пожелала беречь друг друга в предстоящем 2022 году.
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пожелала россиянам в Новом году отменного здоровья, а также много живой и достойной музыки.
«Поздравляю всех с Новым годом, с годом тигра. Хочу пожелать терпения, отменного здоровья, выдержки и беречь друг друга. Самое главное, что у нас есть – это наши близкие, поверьте мне. И конечно классной, живой, достойной музыки», - сказала Арбенина.
Диана Арбенина является заслуженной артисткой Чечни. В июне 2018 года певица выступила в Санкт-Петербурге хедлайнером на Фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу в России сразу после матча Россия-Саудовская Аравия.
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