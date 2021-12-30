Арбенина пожелала россиянам в Новом году здоровья и достойной музыки

«Поздравляю всех с Новым годом, с годом тигра. Хочу пожелать терпения, отменного здоровья, выдержки и беречь друг друга. Самое главное, что у нас есть – это наши близкие, поверьте мне. И конечно классной, живой, достойной музыки», - сказала Арбенина.

Диана Арбенина является заслуженной артисткой Чечни. В июне 2018 года певица выступила в Санкт-Петербурге хедлайнером на Фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу в России сразу после матча Россия-Саудовская Аравия.

