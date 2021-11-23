The Hatters, Арбенина, ДДТ... Известные артисты выступят на благотворительном концерте в Москве
Фонд «Подари жизнь» проведет в честь своего 15-летия благотворительный концерт в театре «Современник» с участием певицы Манижи, Дианы Арбениной и других артистов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Отмечается, что прямая трансляция концерта «Не смотри назад» будет доступна 26 ноября в 20.00 в сервисе Okko. Во время трансляции каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда.
Участниками концерта также станут Tesla Boy, Синекдоха Монток, Муся Тотибадзе, Рушана, Sirotkin, The Hatters, Сестры, группа RINAL (группа Риналя Мухаметова), Юрий Шевчук и группа ДДТ.
Кроме того, в концерте примут участие актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и попечителя фонда, актер Риналь Мухаметов.
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