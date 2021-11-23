The Hatters, Арбенина, ДДТ... Известные артисты выступят на благотворительном концерте в Москве

Фонд «Подари жизнь» проведет в честь своего 15-летия благотворительный концерт в театре «Современник» с участием певицы Манижи, Дианы Арбениной и других артистов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что прямая трансляция концерта «Не смотри назад» будет доступна 26 ноября в 20.00 в сервисе Okko. Во время трансляции каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда.

Общегородской благотворительный сервис стал доступен в приложении «Моя Москва» — Сергунина

Участниками концерта также станут Tesla Boy, Синекдоха Монток, Муся Тотибадзе, Рушана, Sirotkin, The Hatters, Сестры, группа RINAL (группа Риналя Мухаметова), Юрий Шевчук и группа ДДТ.

Кроме того, в концерте примут участие актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и попечителя фонда, актер Риналь Мухаметов.

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ФОТО: Отдел внешних коммуникаций фонда «Подари жизнь»
ТЕГИ:ТеатрБлаготворительностьКонцерт
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