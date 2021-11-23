The Hatters, Арбенина, ДДТ... Известные артисты выступят на благотворительном концерте в Москве

Фонд «Подари жизнь» проведет в честь своего 15-летия благотворительный концерт в театре «Современник» с участием певицы Манижи, Дианы Арбениной и других артистов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что прямая трансляция концерта «Не смотри назад» будет доступна 26 ноября в 20.00 в сервисе Okko. Во время трансляции каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда.