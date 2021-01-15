Арбатова поддержала замену гимна для спортсменов на «Катюшу»

Писательница Мария Арбатова в беседе с НСН выразила уверенность, что песня «Катюша» ассоциируется с Россией больше гимна.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать на соревнованиях вместо гимна РФ песню «Катюша».

Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в интервью НСН поддержала инициативу, отметив, что в ее поколении уже никто не понимает, какие слова гимна петь, так как он был неоднократно переписан.

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«Мне нравится эта идея. У нас вообще полная засада с гимном, который трижды переделывали. Более того, например, в моем поколении уже никто не понимает, как петь этот гимн, потому что мы его помним со старыми словами. «Катюша» – это, конечно, более яркий тренд, ассоциирующийся с Российской Федерацией. Она узнаваема, хороша, позитивна, трогательна. «Катюша» – это история», – сказала она.

Также в разговоре с НСН Арбатова предложила запретить свободную продажу пиротехники.

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ФОТО: Мария Арбатова
ТЕГИ:Гимн РоссииОлимпиадаМария Арбатова
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