Арбатова поддержала замену гимна для спортсменов на «Катюшу»

«Мне нравится эта идея. У нас вообще полная засада с гимном, который трижды переделывали. Более того, например, в моем поколении уже никто не понимает, как петь этот гимн, потому что мы его помним со старыми словами. «Катюша» – это, конечно, более яркий тренд, ассоциирующийся с Российской Федерацией. Она узнаваема, хороша, позитивна, трогательна. «Катюша» – это история», – сказала она.

Также в разговоре с НСН Арбатова предложила запретить свободную продажу пиротехники.

