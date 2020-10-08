Арбатова поддержала уравнивание отцовских и материнских прав
Возможность обучаться в декрете повысит самооценку молодых отцов, заявила в эфире НСН писатель и общественный деятель Мария Арбатова.
В Госдуме хотят уравнять права отцов и матерей. В частности, уходящим в декрет мужчинам могут разрешить проходить обучение или курсы повышения квалификации за счет государства.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН рассказала, как ее сын сидел в декрете.
«Очень правильно. Хочу сказать, что если молодые отцы оказываются вдвоем с ребенком, то им очень тяжело. Мой сын, которому 43 года каждый день мне жалуется и не понимает, как я растила близнецов. Один ребенок загружает его по полной программе. А молодых отцов такая возможность с обучением, конечно, сильно отвлечет, выровняет самооценку», — сказала она.
Кроме того, Арбатова в эксклюзивном интервью НСН отметила, что ни Россия, ни Запад не хотят знать правду об отравлении Алексея Навального.
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