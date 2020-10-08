Арбатова поддержала уравнивание отцовских и материнских прав

В Госдуме хотят уравнять права отцов и матерей. В частности, уходящим в декрет мужчинам могут разрешить проходить обучение или курсы повышения квалификации за счет государства.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН рассказала, как ее сын сидел в декрете.