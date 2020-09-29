В Сочи осудили родителей, которые жонглировали своим грудным ребёнком

В Краснодарском крае родителей двухмесячной девочки признали виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафовали на 60 тысяч рублей. Кроме того, 35-летний отец получил 4 месяца колонии-поселения за незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю

В августе в соцсетях появилось видео, на котором мужчина размахивает грудным ребёнком, держа его за ногу. Стражи порядка заинтересовались происходящим и выяснили, что 35-летний отец и 27-летняя мать малышки временно проживали в городе Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. Про данным следствия, они хранили при себе и употребляли наркотики.

Следствие и суд установили, что горе-родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, не заботились о здоровье девочки и не обеспечили её надлежащей медицинской помощью и патронажем - это привело к несвоевременному выявлению заболевания.

Как уточнили в СК, после изучения условий жизни и воспитания малолетней, ребёнка изъяли из семьи и передали родственникам, а обвиняемых ограничили в родительских правах. Решается вопрос о полном лишении их родительских прав.

Приговор пока не вступил в законную силу.