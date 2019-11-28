Арбатова призвала сажать инцелов-женоненавистников
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что возбуждение ненависти по половому признаку должно наказываться в уголовном порядке, а не в административном.
Полиция в Нижнем Новгороде возбудила административное дело против антифеминиста Алексея Поднебесного. Из-за его постов во "ВКонтакте", где он является администратором группы «Антифеминистский левый фронт», подозреваемому вменяют возбуждение ненависти к женщинам, пишут «Новые Известия».
Дело против антифеминиста полиция завела по статье о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП), которая предусматривает наказание до ста часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Подозреваемый называет себя инцелом, т.е. тем, кто считает, что современное устройство общество лишает их возможности отношений с женщинами. Как правило, в своих высказываниях инцелы резко отзываются о женщинах, нередко провозглашая лишение их ряда прав и даже призывая к насильственным действиям.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что мягкость наказания нижегородского антифеминиста её озадачила.
«Все подобные организации попадают под статью "экстремизм". Думаю, что здесь административного наказания недостаточно. Если вы поменяете в этой группе слово "женщина" на слова "евреи", "китайцы", "дети", то сразу получаете статью "экстремизм". Просто тут ментальность проявляется — ну, раз женщины, то мы посмеёмся, мол, у этих ребята проблемы…Наша Конституция запрещает разжигание розни, а это и есть разжигание розни по половому признаку», — сказала Арбатова.
Используя возможности интернета, определённые силы активно создают агрессивную прослойку из мужчин, у которых что-то не сложилось в отношениях с женщинами, считает писатель и общественный деятель.
«Люди, которые защищают насилие появились у нас недавно. Они на днях выходили на акцию против поправок в закон о декриминализации истязаний и избиений. Эти 200 человек быстро рассосались, потому что боялись попасть в камеры. Но они есть, себя демонстрируют, хотя это лучше, чем если бы они сидели в кустах и резали женщин. Понимаете, несбалансированных и нереализованных сексуально мужчин сбивают с толку такими сайтами и постами, как у антифеминиста из Нижнего Новгорода, превращая в социально опасных людей», — заключила собеседница НСН.
Ранее Мария Арбатова заявила в эфире НСН, что призыв уступать женщинам в метро место не только оскорбляет женщин, но и противоречит Конституции.
«Если наша Конституция гарантирует равноправие, то уступать места женщинам просто по половому признаку является, во-первых, каким-то нарушением Конституции, а во-вторых, в некотором смысле оскорблением женщин. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и если здесь ей уступают, значит, где-то там, где она захочет сделать карьеру и проявить себя на каком-то гендерно неожиданном поле, ей доступ будет закрыт», — отметила собеседник НСН.
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