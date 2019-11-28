Арбатова призвала сажать инцелов-женоненавистников

Полиция в Нижнем Новгороде возбудила административное дело против антифеминиста Алексея Поднебесного. Из-за его постов во "ВКонтакте", где он является администратором группы «Антифеминистский левый фронт», подозреваемому вменяют возбуждение ненависти к женщинам, пишут «Новые Известия».

Дело против антифеминиста полиция завела по статье о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП), которая предусматривает наказание до ста часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Подозреваемый называет себя инцелом, т.е. тем, кто считает, что современное устройство общество лишает их возможности отношений с женщинами. Как правило, в своих высказываниях инцелы резко отзываются о женщинах, нередко провозглашая лишение их ряда прав и даже призывая к насильственным действиям.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что мягкость наказания нижегородского антифеминиста её озадачила.

«Все подобные организации попадают под статью "экстремизм". Думаю, что здесь административного наказания недостаточно. Если вы поменяете в этой группе слово "женщина" на слова "евреи", "китайцы", "дети", то сразу получаете статью "экстремизм". Просто тут ментальность проявляется — ну, раз женщины, то мы посмеёмся, мол, у этих ребята проблемы…Наша Конституция запрещает разжигание розни, а это и есть разжигание розни по половому признаку», — сказала Арбатова.