Постыдно и антиконституционно. Арбатова о призывах уступать женщинам места в метро

Аудиообъявления в столичном метро с призывом уступать место любым женщинам, а не только с детьми, беременным и пожилым, вызвали возмущение в сети. Пользователи сочли просьбу дискриминацией мужчин и оскорблением женщин.

В эфире НСН общественный деятель Мария Арбатова заявила, что призыв уступать женщинам в метро место не только оскорбляет женщин, но и противоречит Конституции.

«Если наша Конституция гарантирует равноправие, то уступать места женщинам просто по половому признаку является, во-первых, каким-то нарушением Конституции, а во-вторых, в некотором смысле оскорблением женщин. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и если здесь ей уступают, значит, где-то там, где она захочет сделать карьеру и проявить себя на каком-то гендерно неожиданном поле, ей доступ будет закрыт»,— отметила собеседник НСН.