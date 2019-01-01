Постыдно и антиконституционно. Арбатова о призывах уступать женщинам места в метро
Общественный деятель в эфире НСН резко раскритиковала новые аудиообъявления в столичной подземке.
Аудиообъявления в столичном метро с призывом уступать место любым женщинам, а не только с детьми, беременным и пожилым, вызвали возмущение в сети. Пользователи сочли просьбу дискриминацией мужчин и оскорблением женщин.
В эфире НСН общественный деятель Мария Арбатова заявила, что призыв уступать женщинам в метро место не только оскорбляет женщин, но и противоречит Конституции.
«Если наша Конституция гарантирует равноправие, то уступать места женщинам просто по половому признаку является, во-первых, каким-то нарушением Конституции, а во-вторых, в некотором смысле оскорблением женщин. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и если здесь ей уступают, значит, где-то там, где она захочет сделать карьеру и проявить себя на каком-то гендерно неожиданном поле, ей доступ будет закрыт»,— отметила собеседник НСН.
Мария Арбатова добавила, что люди сами в состоянии разобраться, когда кому-то нужно уступать место, а когда нет. При том, что в западных странах, по ее словам, существует практика, когда никто не уступает никому место.
«Мне совершенно непонятно, почему здоровая женщина нуждается в сидячем месте больше чем, здоровый мужчина. На самом деле, когда люди сидят в метро, они видят кто входит и кому надо уступать место, а кому не надо. И цивилизованные люди в состоянии сами разобраться. Я думаю, что это абсолютно постыдное объявление, и оно должно быть снято, потому что на самом деле это унижение женщин», — резюмировала она.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к феминистскому движению. Согласно данным исследования, 31% жителей страны поддерживают феминизм, 55% выступают против. Обсуждая результаты опроса, Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что российскому обществу предстоит проделать большой путь, прежде чем его можно будет считать цивилизованным обществом.
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