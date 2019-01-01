Арашукова обвинили в убийстве из-за плевка в портрет
Мотивом для заказа убийства общественного деятеля Аслана Жукова экс-сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым мог послужить плевок общественника в портрет сенатора. Об этом рассказал следствию другой бывший член Совета Федерации Вячеслав Дерев. О показаниях Дерева поведал прессе сам Арашуков, сообщает РБК.
«11 июня 2019 года была проведена очная ставка между мной и Деревым, который выдвинул совершенно фантастические мотивы убийства Жукова. Он сказал, что я якобы признался ему, что заказал убийство Жукова, потому что он, прошу обратить внимание, плюнул в мой портрет», — сказал Арашуков.
При этом он отметил, что считать его сумасшедшим и кровопийцей, способным на заказ убийства по таким причинам — перебор.
Напомним, Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совфеда в конце января 2019 года. Ему вменяют особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве двух человек и участии в преступной группировке. Позже Совет Федерaции досрочно прекрaтил полномочия Арашукова. Причиной к тому, как сообщалось, послужило непредостaвление сведений о доходaх и имуществе. Это был первый случай лишения статуса сенатора под таким предлогом в истории России.
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