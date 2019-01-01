Арашукова обвинили в убийстве из-за плевка в портрет

Мотивом для заказа убийства общественного деятеля Аслана Жукова экс-сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым мог послужить плевок общественника в портрет сенатора. Об этом рассказал следствию другой бывший член Совета Федерации Вячеслав Дерев. О показаниях Дерева поведал прессе сам Арашуков, сообщает РБК.

«11 июня 2019 года была проведена очная ставка между мной и Деревым, который выдвинул совершенно фантастические мотивы убийства Жукова. Он сказал, что я якобы признался ему, что заказал убийство Жукова, потому что он, прошу обратить внимание, плюнул в мой портрет», — сказал Арашуков.

При этом он отметил, что считать его сумасшедшим и кровопийцей, способным на заказ убийства по таким причинам — перебор.