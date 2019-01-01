Газовую задолженность Кавказа связали с Арашуковым

«В Газпроме всем этим занимался “Межрегионгаз”. Там порядка не было никогда. Ситуация, которая возникала между властями регионов и представителями “Межрегионгаза” на местах, как правило, сводилась к коррупционным схемам. Последнее время “Газпром” проводит реорганизацию внутренней системы управления и пытается навести хоть какой-то порядок в этом деле. Они пытались передать функции “Межрегионгаза” другим подразделениям», - сообщил эксперт.

По словам Танкаева, новые данные о задолженности за газ Северо-Кавказского федерального округа стали известны в связи с делом Арашукова.

«Там идет огромное следствие. Это следствие безусловно выявляет коррупционные схемы и новые виды долгов. Я не думаю, что Северный Кавказ здесь является таким неоспоримым лидером, потому что долги есть у многих регионов. Когда Кадыров попытался списать задолженности Чеченской Республики и какое-то судебное решение протащил у себя внутри Чечни, был целый вал сразу требований со стороны регионов списать не только Кадырову, но и им тоже. Стали называть цифры, и они были совершенно потрясающие. На самом деле, эта тема абсолютно мутная. Она еще не созрела, потому что толком никто не разобрался. Насколько я вижу по результатам принятия кадровых решений и изменениям, которые происходят, Миллер (Алексей Борисович Миллер, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» - прим.НСН) пытается навести порядок. Идет следствие по делу Арашукова и они стали получать новые данные, новые цифры», - пояснил собеседник НСН.

Ранее следственный комитет сообщал, что допрашивает по делу о хищении газа у «Газпрома» исполнительного директора «Ессентукигоргаза» Алана Кятова. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв заявил НСН, что серия арестов уже вполне можно назвать полноценной операцией по пресечению крупномасштабных хищений. Помимо этого, эксперт сообщил, что ожидать какой-то резкой и конкретной смены республиканской элиты не стоит, поскольку это не первое громкое дело и не первое задержание такого характера.

