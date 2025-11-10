«На этот процесс влияет инфляция, рынок продемонстрировал такие цифры. Заболеваемость у нас в этом году стабильная, без пиков и вспышек. Поэтому в натуральном выражении роста потребления не видим. На лекарства инфляция составляет примерно 7%, разные группы препаратов по-разному дорожают. Все зависит от конкуренции, спроса и так далее», - пояснил он.

При этом он подчеркнул, что россияне перешли на большие упаковки лекарств, что также могло отразиться на статистике.

«Если говорим про обезболивающие, оригинальный препарат и лидер продаж – это «Нурофен». Он самый дорогой из этой группы препаратов. Поэтому здесь переключения на более дорогие препараты нет. Люди переключаются на препараты, где больше лекарственных форм. Сейчас берут сразу 20 таблеток, например, раньше брали всегда маленькие упаковки. Эта тенденция прослеживается в разных группах препарата. Жаропонижающие у нас продаются без рецепта. Обезболивающие бывают разного свойства», - добавил собеседник НСН.

Россияне также скупили в сентябре антидепрессантов на 13,8 млрд рублей, что стало максимумом за четыре года для этого месяца. В первый месяц осени было куплено 1,94 млн упаковок таблеток, а денег на них было потрачено на треть больше денег, чем в прошлом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

