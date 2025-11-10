Аптеки объяснили рекордные траты россиян на обезболивающие
Россияне перешли на большие упаковки лекарств, вместо десяти таблеток теперь обычно покупают двадцать, заявил НСН Сергей Шуляк.
В 2025 году россияне не стали покупать обезболивающие чаще, но цены на лекарства выросли из-за инфляции, а большие упаковки стали пользоваться большим спросом, заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
В январе-сентябре 2025 года российские потребители потратили на обезболивающие средства на 11% больше год к году, или более 117 млрд руб. Самые большие темпы роста продаж таких лекарств — на 21% — наблюдаются в онлайне. С анальгетиков, в частности привычного парацетамола, покупатели все чаще переходят на противовоспалительные препараты более широкого действия, включая «Нурофен» и «Нимесил», пишет «Коммерсант». Шуляк рассказал, что в физическом выражении роста спроса не было.
«На этот процесс влияет инфляция, рынок продемонстрировал такие цифры. Заболеваемость у нас в этом году стабильная, без пиков и вспышек. Поэтому в натуральном выражении роста потребления не видим. На лекарства инфляция составляет примерно 7%, разные группы препаратов по-разному дорожают. Все зависит от конкуренции, спроса и так далее», - пояснил он.
При этом он подчеркнул, что россияне перешли на большие упаковки лекарств, что также могло отразиться на статистике.
«Если говорим про обезболивающие, оригинальный препарат и лидер продаж – это «Нурофен». Он самый дорогой из этой группы препаратов. Поэтому здесь переключения на более дорогие препараты нет. Люди переключаются на препараты, где больше лекарственных форм. Сейчас берут сразу 20 таблеток, например, раньше брали всегда маленькие упаковки. Эта тенденция прослеживается в разных группах препарата. Жаропонижающие у нас продаются без рецепта. Обезболивающие бывают разного свойства», - добавил собеседник НСН.
Россияне также скупили в сентябре антидепрессантов на 13,8 млрд рублей, что стало максимумом за четыре года для этого месяца. В первый месяц осени было куплено 1,94 млн упаковок таблеток, а денег на них было потрачено на треть больше денег, чем в прошлом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru